«أمن طرابلس» تبحث مع مستشفى الرازي تنفيذ خطة مواجهة «كورونا»

اجتماع مسؤولي مديرية أمن طرابلس ومستشفى الرازي لمواجهة «كورونا»، 16 مارس 2020، (أمن طرابلس)

عقد مسؤولو مديرية أمن طرابلس ومستشفى الرازي للأمراض النفسية والعصبية اجتماعا اليوم الإثنين، للتنسيق لوضع آلية لتنفيذ الخطة الموضوعة من قبل إدارة المستشفى لمواجهة فيروس «كورونا» المستجد.

واتخذت إدارة المستشفى جملة من الإجراءات الاحترازية الوقائية للحفاظ على سلامة النزلاء من الإصابة منها، وقف الزيارات طيلة الأسبوعين المقبلين، مما يتطلب تعاون رجال الأمن لمنع الزيارات خصوصا بعد نقل مستشفى السكر، مما نتج منه اكتظاظ المستشفى بالمراجعين من مرضى السكر لتسلم علاجاتهم، حسب بيان المديرية على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

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وفي ختام الاجتماع، أكد مدير أمن طرابلس العميد الدكتور أسامة عويدان استمرار دعم المديرية لإدارة المستشفى في إمكانية مخاطبة الجهات ذات العلاقة لتسليم بعض النزلاء لأهلهم وذويهم بعد استكمال مرحلة العلاج.