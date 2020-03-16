إغلاق صالونات التجميل ومحال الحلاقة في طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 16 مارس 2020, 12:12 مساء
صالون حلاقة في العاصمة، (16 مارس 2020: مديرية أمن طرابلس)

بدأت مديرية أمن طرابلس تنفيذ حملة إغلاق صالونات التجميل ومحال الحلاقة، ضمن الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس «كورونا» المستجد.

وسبق أن أعلنت المديرية مواجهة الفيروس من خلال إطلاق حملة توعية للوقاية من المرض وباشرت غلق مقاهي «الأرجيلة» والصالات الرياضية والاجتماعية للحد من الاختلاط، حسب بيان المديرية على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الإثنين.

وأمس الأحد، اجتمع السراج مع عدد من مسؤولي الحكومة لبحث كيفية مواجهة فيروس «كورونا»، إذ اعتمدت الخطة المعدة سلفا للتصدي للفيروس، وتشمل: تخصيص أماكن للعزل والحجر الصحي بمختلف المناطق، إضافة للمتابعة الدقيقة للمستجدات محليا ودوليا، كما قال المكتب الإعلامي للمجلس إن الاجتماع انتهى إلى جملة من النتائج ستعلن لاحقا.

وأعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض أمس أن تحليل نتائج سبع حالات اشتباه بفيروس كورونا أظهر أنها سلبية جميعا وخالية من المرض، وقد توزعت بواقع حالتين في مستشفى الكويفية في بنغازي، وحالتين في مستشفى مصراتة، وحالة بمستشفى زليتن، وأخرى بمستشفى الزاوية، وحالة بحقل الآمال النفطي.

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