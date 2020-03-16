ميناء بنغازي يستقبل 333 حاوية و618 سيارة

سفينة حاويات راسية في ميناء بنغازي، (15 مارس 2020، وال البيضاء)

استقبل ميناء بنغازي البحري سفينة نقل الحاويات «نينا أف» التابعة للوكيل الملاحي شركة مديترينيان للتوكيلات الملاحية، وعلى متنها 333 حاوية محملة بكافة السلع المختلفة.

ورست في الميناء سفينة نقل السيارات «غراند نابولي» التابعة لشركة ميار ليبيا للتوكيلات الملاحية بميناء جليانة، وعلى متنها 618 سيارة قادمة من السوق الأوروبية، حسب بيان نقلته وكالة الأنباء الليبية في البيضاء.

وأشارت إدارة الميناء إلى اتخاذ العاملين جهودا كبيرة في إطار تنفيذ خطة الوقاية من فيروس «كورونا» المستجد، وإدخال البضائع سليمة إلى الميناء.