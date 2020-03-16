الشرطة القضائية تقر إجراءات احترازية لـ«كورونا» بمؤسسات الإصلاح

نزلاء في سجن معيتيقة. (أرشيفية: الإنترنت)

أقر جهاز الشرطة القضائية التابع لوزارة العدل بحكومة الوفاق، اليوم الإثنين، تدابير وقائية للنزلاء المودعين بمؤسسات الإصلاح والتأهيل، تحسبا لوباء «كورونا» المستجد.

وحسب تعميم صادر من مساعد رئيس الجهاز إلى رؤساء الفروع، فقد تقرر تشكيل لجنة طوارئ في كل فرع. وألزم الجهاز رؤساء الفروع بإيداع النزلاء الجدد في قسم منعزل عن النزلاء السابق لحين إجراء الفحص الطبي للتأكد من خلوهم من الفيروس.

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كما قرر التعميم منع الزيارات عن النزلاء وأن تكون في أضيق نطاق، وأن تقتصر الزيارات على الأقارب من الدرجة الأولى وفي الضرورة القصوى. وألزم الجهاز رؤساء الفروع برفع درجة الاستعداد لكافة الأطقم الطبية والطبية المساعدة داخل كل المؤسسات. وعدم الاستهانة بأية حالة مرضية داخل المؤسسات، والإبلاغ الفوري عن كل طارئ.

ولم تسجل البلاد إصابة بوباء «كورونا» حتى الآن، فيما تتخذ حكومتا الوفاق والموقتة إجراءات احترازية للحيلولة دون انتشار المرض.