بالصور: حملة تعقيم في مطار بنينا

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 16 مارس 2020, 10:15 صباحا
جانب من أعمال حملة التعقيم في مطار بنينا الدولي، 15 مارس 2020، (صفحة المطار على فيسبوك)

أطلقت إدارة مطار بنينا الدولي حملة تعقيم واسعة، ضمن إجراءات الوقاية من فيروس «كورونا» المستجد.

ونشرت صفحة المطار على موقع التواصل «فيسبوك»، أمس الأحد، صورا لأعمال التعقيم وتظهر الفرق المجهزة للتعامل مع تلك الحالات خلال تطهير المدرج والمرافق المختلفة للمطار.

وأمس الأحد، صرح مصدر أمني بالمطار لـ«بوابة الوسط»، بالاشتباه في أربع حالات مصابة بالمرض، بواقع «ثلاث حالات قادمة من الحقول النفطية رحلة داخلية وحالة قادمة من تونس، وجرى نقلهم إلى مستشفى الصدرية بالكويفية».

وأعطى القائد العام للجيش، المشير خليفة حفتر، تعليمات بتجهيز مستشفى طوارئ داخل قاعدة «بنينا» الجوية على نفقة القوات المسلحة، في إطار الجهود المبذولة لمواجهة فيروس «كورونا».

يشار إلى أن ليبيا تشهد هذه الأيام إجراءات عديدة أصدرتها حكومتا الوفاق والموقتة لمواجهة خطر تسلل الفيروس، منها تعليق الدراسة، وتقليل الاختلاط عبر غلق عدد من المنشآت منها المقاهي.

تعقيم السلالم المتحركة في المطار
جانب آخر من أعمال التعقيم
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