مديرية أمن شحات تقرر غلق الأسواق الشعبية المفتوحة وصالات الأفراح لمواجهة كورونا

وجهت مديرية أمن شحات أصحاب عدد من المناشط بغلق محالاتهم بشكل كامل ضمن الإجراءات العاجلة لمواجهة فيروس كورونا، تشمل النوادي الترفيهية والمنتزهات وأماكن ألعاب الأطفال، والنوادي والصالات الرياضية، وصالات الأفراح والمناسبات الاجتماعية، والحمامات البخارية.

وبحسب المركز الإعلامي للمديرية، سيتم قفل الأسواق الشعبية المفتوحة بالتحديد سوق الجمعة، وطالبت المديرية أصحاب العقارات المؤجرة للعمالة الوافدة بمراجعة أقرب مركز شرطة في الحال.

ونبهت مديرية أمن شحات على جميع القاطنين بالمدينة والمترددين عليها ضرورة الأخذ بعين الاعتبار، كافة الإرشادات التي صدرت عن وزارة الصحة بالحكومة الموقتة، والتي يتم نشرها عبر وسائل الإعلام المختلف.