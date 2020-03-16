وزير التعليم يوجه بتوقيع اتفاقية مع قناة ليبيا الأحرار وشركة المدار لتقديم خدمة التعلم عن بعد

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 16 مارس 2020, 01:35 صباحا
وزير التعليم المكلف بحكومة الوفاق محمد عماري زايد. (أرشيفية: الإنترنت)

وجه وزير التعليم الدكتور محمد عماري، الأحد، بعقد اتفاقية شراكة وتعاون بين وزارة التعليم وقناة ليبيا الأحرار وشركة المدار الجديد، لبث دروس تعليمية لتلاميذ وطلاب مرحلتي التعليم الأساسي والثانوي، وتدشين منصات إلكترونية لتقديم خدمة التعلم عن بعد.

وأوضح الوزير في بيان، أن هذه الخطوة تأتي ضمن إجراءات عدة لمساعدة الطلاب على متابعة دروسهم بعد قرار تعليق الدراسة، الذي جاء كأحد التدابير الاحترازية والوقائية ضد فيروس كورونا.

عماري زايد: تعليق الدراسة لمدة أسبوعين اعتبارا من الأحد

وأضاف بأن المنصات التعليمية ستتيح للطلاب خدمة التعليم عن بعد، وستمكنهم من مواصلة تحصيلهم الدراسي بكل سهولة ويسر.

فيما قالت قناة ليبيا الأحرار في إيجاز خبري إنها ستخصص ساعات من بثها اليومي، للدروس التعليمية لطلبة مرحلتي التعليم الأساسي والثانوي.

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