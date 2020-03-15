تشكيل لجنة أزمة في بلدية إمساعد لمواجهة فيروس كورونا

القاهرة - بوابة الوسط: خديجة العمامي | الأحد 15 مارس 2020, 11:55 مساء
بلدية إمساعد (أرشيفية : الإنترنت)

شكل المجلس التسييري لبلدية إمساعد، لجنة أزمة تختص باتخاذ الإجراءات اللازمة حيال التصدي لفيروس كورونا.

وقال رئيس المجلس التسييري للبلدية صالح معوض، في تصريحات إلى «بوابة الوسط»، إن اللجنة شكلت برئاسته وبعضوية مسؤولي قطاعات البلدية من مدراء ومنسقين ومراقبين.

وأضاف معوض أن البلدية تتبع مجموعة من الخطط المختلفة احترازا من كورونا، إذ أقفلت مديرية أمن إمساعد مجموعة من المقاهي والمطاعم الشعبية، إضافة لمنع التجمعات في أي من الأماكن العامة كالمصارف والمشافي والعيادات وغيرها.

ولفت إلى أن الحرس البلدي يتابع باستمرار الباعة المتجولين في المدينة، وباعة المواد الغذائية والخضراوات واللحوم.

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وشدد على أن الحكومة الموقتة متواصلة بشكل مستمر مع البلدية خاصة أنها من البلديات الحدودية مع مصر، ويتم توفير الاحتياجات اللازمة لاتخاذ الإجراءات الاحترازية خصوصا مع الوافدين للبلاد عن طريق منفذ إمساعد الحدودي.

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