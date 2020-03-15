وقف زيارات المرضى بأقسام الإيواء في مركز سبها الطبي

سبها - بوابة الوسط: رمضان كرنفودة | الأحد 15 مارس 2020, 10:02 مساء
مركز سبها الطبي. (تصوير: رمضان كرنفودة)

قال مدير مكتب الإعلام بمركز سبها الطبي، محمد قرين، إن إدارة المركز قررت اليوم الأحد، وقف الزيارات للمرضى الموجودين بالأقسام الإيوائية في المركز بشكل نهائي، واعتمدت مرافقا واحدا لكل مريض تحدد من قبل الطبيب المعالج.

وأوضح قرين لـ«بوابة الوسط» أن هذا القراء يأتي كإجراء احترازي ووقائي لضمان سلامة المرضى والحفاظ على سلامة المواطنين من انتشار الأمراض، ضمن جهود غدارة المركز وخطة الطوارئ لمجابهة فيروس «كورونا».

يشار إلى أن السلطات الليبية أعلنت حالة الطوارئ في مختلف مناطق البلاد وشكلت لجان أزمات محلية بمختلف البلديات في إطار الاستعدادات الجارية لمواجهة انتشار فيروس كورنا المستجد.

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