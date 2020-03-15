الحكومة الموقتة توقع اتفاق تعاون لتدشين مناطق صناعية مشتركة مع السويدي إليكتريك المصرية

اجتماع وزراء الحكومة الموقتة مع مسئولي شركة السويدي إلكتريك المصرية, 15 مارس 2020 (الحكومة الموقتة)

وقعت الحكومة الموقتة برئاسة عبدالله عبدالرحمن الثني، اليوم الأحد، اتفاق تعاون مع شركة السويدي اليكتريك المصرية للأعمال الكهربائية، يشمل إنشاء مناطق صناعية مشتركة، وتطوير البنية التحتية في هذا المجال.

وبحسب بيان للحكومة اليوم، أشرف الثني على محضر الاتفاق الذي جرى بين الجانب الليبي، ووفد شركة السويدي اليكتريك، والذي يشمل تعزيز التعاون المشترك في كافة المجالات على أن تكون هناك لجان فنية مع الوزارات المذكورة في مجال التعليم والتدريب المهني وإنشاء الجامعات والمعاهد المتخصصة وفق المعايير العالمية.

ويشمل الاتفاق تطوير البنى التحتية للمدن والمناطق الليبية، وإقامة المناطق السكنية المتطورة وتطوير شبكة المياه والصرف الصحي.

ووفق البيان، تم الاتفاق على إعداد دراسة شاملة بإنشاء الطرق ووسائل النقل العام المختلفة، إضافة إلى وضع خطة شاملة لمعالجة شبكات الكهرباء وإنشاء محطات تطوي شبكات التغذية الكهربائية والطاقة البديلة والتدريب في مجالها.