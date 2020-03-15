«مطارات الوفاق» توقف الرحلات الجوية من وإلى ليبيا بدءا من الإثنين

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 15 مارس 2020, 07:09 مساء
طائرة تابعة للخطوط الليبية متوقفة بمطار معيتيقة. (أرشيفية: الإنترنت)

أخطر رئيس مصحة المطارات التابعة لوزارة المواصلات بحكومة الوفاق الوطني، نصر الدين شائب العين مديري شركات الطيرات والمطارات بأنه تقرر وقف جميع الرحلات الخارجية من جميع المطارات الليبية بدءا من الساعة الأولى من صباح غد الإثنين لمدة ثلاثة أسابيع.

وأوضح العين في كتاب وجه بالخصوص لمديري المطارات وشركات الطيران بأن هذا الإجراء يأتي في إطار خطة الطوارئ التي أعلنها المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني استعدادا لمجابهة فيروس «كورونا» وتضمنت إغلاق المنافذ الجوية والبرية.

واستثنى مدير مصلحة المطارات من قرار وقف الرحلات الخارجية رحلات الإسعاف الطائر، ورحلات الشحن الجوي، ورحلات الوفود الرسمية، والرحلات العائدة من الخارج والتي غادرت مساء يوم 15 مارس، والرحلات الداخلية، مطالبا جميع الشركات والمطارات التقيد بما جاء في الرسالة.

كانت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني، أعلنت عن أن المنافذ البحرية مستثناة من الإغلاق كونها تستقبل البضائع وليس المسافرين الذين يخضعون في حال دخولهم عبرها لفحوصات طبية في إطار خطة الطوارئ المعلنة من قبل المجلس الرئاسي لمجابهة فيروس «كورونا».

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