انتشال 3 جثث مجهولة الهوية من وادي سوف الجين جنوب بني وليد

بني وليد - بوابة الوسط: الصغير الحداد | الأحد 15 مارس 2020, 05:53 مساء
انتشال جثة من وداي سوف الجين جنوب بني وليد. (الإنترنت)

انتشل فريق تابع لجمعية السلام للإغاثة والأعمال الخيرية في بني وليد، 3 جثث مجهولة الهوية من وادي سوف الجين جنوب المدينة.

وقال عضو الجمعية، هيثم بن لامة لـ«بوابة الوسط»، اليوم الأحد، إن الجثث جرى انتشالها بحضور مسؤولين من مديرية الأمن والنيابة العامة، بعد تلقي الجمعية بلاغا عنها من أحد المواطنين.

وأوضح بن لامة أن الجثث نقلت إلى مستشفى بني وليد العام، الذي قام بحفظها في ثلاجة حفظ الموتى بدار الرحمة بالمستشفى، مرجحا أن تكون الجثث لمهاجرين غير شرعيين من إحدى الجنسيات الأفريقية.

يشار إلى أن جثث المهاجرين غير الشرعيين يعثر عليها بشكل شبه يومي في طريق النهر الصناعي، وسط بني وليد، الذي يسلكه المهربون وتجار البشر.

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