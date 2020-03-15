تشكيل لجنة أزمة وطوارئ ببني وليد لمواجهة فيروس «كورونا»

اجتماع المجلس البلدي بني وليد مع مسؤولي القطاعات لمناقشة الاستعدادات لمواجهة فيروس كورونا. (الإنترنت)

شكلت بلدية بني وليد، اليوم الأحد، لجنة أزمة وطوارئ لاتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة استعدادًا لمواجهة خطر انتشار فيروس «كورونا المستجد» (كوفيد - 19) في ختام اجتماع عقد بديوان البلدية ضم أعضاء المجلس البلدي وعدد من مسؤولي القطاعات الخدمية والأمنية والاجتماعية.

وأوضح مدير المكتب الإعلامي ببلدية بني وليد، عبدالمنعم الساعدي لـ«بوابة الوسط»، أن الاجتماع ناقش كيفية مواجهة خطر فيروس «كورونا» والاستعدادات المتوفرة لدى القطاع الصحي في البلدية حيث اتفق الحاضرين على تشكيل لجنة الأزمة والطوارئ استجابة واحترازًا للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

وذكر الساعدي أن لجنة الأزمة والطوارئ ستعمل على تنفيذ جملة إجراءات وقائية وتحصينية على مستوى البلدية، لنشر التوعية وتوحيد الجهود واتخاذ التدابير الوقائية لمواجهة فيروس «كورونا المستجد»، مشيرا إلى أن الحضور تعهدوا بتذليل الصعاب والعراقيل التي تواجه قطاع الصحة من أجل توفير كل ما يلزم لمواجهة الفيروس.

وأشار الساعدي إلى أن عميد بلدية بني، وليد سالم إنوير، على تواصل مستمر مع وزارة الصحة بحكومة الوفاق الوطني من أجل توفير كافة الاحتياجات لدعم القطاع الصحي في البلدية.

وأعلن رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج، أمس السبت، جملة من الإجراءات لمنع تسلل فيروس «كورونا» إلى ليبيا، من بينها تعليق الدراسة لمدة أسبوعين قابلة للتجديد، إلى جانب إغلاق المنافذ الجوية والبرية لمدة ثلاثة أسابيع.