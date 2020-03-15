مديرية أمن بنغازي: الكشف عن شبكة تجارة حبوب مهلوسة

من المضبوطات مع شبكة تجارة المواد المهلوسة. (مديرية أمن بنغازي)

أعلنت مديرية أمن بنغازي كشف شبكة من تجار الحبوب المهلوسة، مشيرة إلى إلقاء القبض على أطراف خطيرة من هذه الشبكة لقيامهم ببيع الحبوب المهلوسة وبكميات كبيرة للمواطنين، وبحوزتهم 100شريط حبوب مهلوسة نوع (بترل).

وتعود الخيوط الأولى لضبط المتهمين، ووفق المديرية، إلى «معلومات وردت إلى قسم البحث الجنائي بالمديرية من أحد المصادر السرية، بأن أحد أطراف شبكة خطيرة تمتهن التجارة بالحبوب المهلوسة ينوي الحضور إلى منطقة بوعطني على متن مركبة».

ووفق المديرية، فقد ضبط كمين تابع للمديرية تاجر الحبوب المهلوسة على متن المركبة في الموعد والمكان المحددين، وبرفقته شخص آخر، وبتفتيش المركبة احترازيًّا عُـثر على 100شريط حبوب مهلوسة، وأوراق تستخدم للتعاطي (أوراق بفرة). وخلال التحقيقات، اعترف المتهم بأنه يتاجر بالحبوب المهلوسة، وكان ينوي تسليم الكمية التي بحوزته إلى شخص آخر، واعترف الثاني بأنه متواجد مع الأول لتوصيله.

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ووفق مديرية أمن بنغازي، أسفرت التحقيقات عن معرفة المصدر الذي يشتري منه الحبوب المهلوسة، ليجري ضبطه بعد إعداد كمين له في أرض الكواديك بمنطقة بوعطني. وذكرت المديرية أن هذا الشخص هرب بعد أن حاول ضرب أحد أعضاء التحريات بسكين، وصدم إحدى الدوريات.

وجرى إيداع تاجر الحبوب المهلوسة، والثاني الذي كان برفقته بالحجز القانوني، وتكليف أعضاء التحريات بالبحث والتحري عن الثالث، وضبطه، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية وإحالتهما إلى النيابة العامة.