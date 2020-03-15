وزير التعليم يشكل لجنة أزمة لمتابعة الخطة الوقائية من فيروس كورونا

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 15 مارس 2020, 11:50 صباحا
عماري زايد يرأس اجتماع لجنة الأزمة بوزارة التعليم بطرابلس، 15 مارس 2020 (وزارة التعليم)

شكل وزير التعليم المفوض بحكومة الوفاق، الدكتور عماري زايد، لجنة أزمة تعقد اجتماعها اليوم الأحد لمتابعة إجراءات خطتها الوقائية، بعد إعلان وقف الدراسة بالمدارس العامة والخاصة والمعاهد والجامعات لمدة أسبوعين.

ومن المقرر أن يلتقي الثلاثاءالمقبل رؤساء أقسام التواصل والإعلام ومكاتب الخدمة الاجتماعية والصحة المدرسية بالمراقبات لعقد اجتماع موسع لبحث تنفيذ خطة الوزارة الوقائية، بالتنسيق مع المركز الوطني لمكافحة الأمراض.

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وأعلن رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، فائز السراج، أمس السبت، حالة الطوارئ والتعبئة العامة؛ لمواجهة تسلل فيروس كورونا المستجد إلى ليبيا.  كما أعلن السراج في خطاب تلفزيوني موجه إلى الشعب الليبي تخصيص نصف مليار دينار لإجراءات مواجهة خطر الفيروس.

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