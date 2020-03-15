الأرصاد: البحر خفيف الموج والرؤية جيدة

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 15 مارس 2020, 11:26 صباحا

أظهرت نشرة الصيد البحري الصادرة عن المركز الوطني للأرصاد الجوية ليومي السبت والأحد، أن البحر خفيف الموج والرؤية جيدة في الساحل من رأس أجدير إلى سرت.
كما أشارت إلى أن ارتفاع الموج يتراوح ما بين 0.50 إلى 1.50 متر، يصل إلى مترين على أقصى الساحل الشرقي.

الساحل من رأس أجدير إلى سرت
ـ البحر خفيف الموج مع ظهور بعض السحب العابرة.
ـ الرؤيـة جيدة وتكون متوسطة على الساحل الممتد من زوارة إلى مصراتة وذلك لاحتمال حدوث ضباب آخر الليل والصباح الباكر.
ـ الرياح شمالية إلى شمالية غربية بسرعة تتراوح بين 5 إلى 15عقدة.
ـ ارتفاع الموج يتـراوح ما بين 0.50إلى 1.25متر .
درجة حرارة سطح البحر 18 درجة مئوية

الساحل من رأس الأنوف إلى طبرق
ـ الرؤية جيدة ودرجة حرارة سطح البحر 18درجة مئوية
ـ السماء قليلة السحب والبحر قليل الاضطراب إلى خفيف الموج
ـ الريح متغير الاتجاه على الساحل الممتد من الخليج إلى بنغازي، بينما يكون غربي إلى شمالية غربية على باقي الساحل تتحول إلى متغير الاتجاه سرعته ما بين (05 - 15) عقدة.
ـ ارتفاع الموج يتراوح ما بين (0.50- 1.50) متر، يصل الى مترين على أقصى الساحل الشرقي.

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