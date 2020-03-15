الأرصاد: طقس معتدل على أغلب مناطق البلاد

حالة الطقس المتوقعة اليوم الأحد (15 مارس).

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية طقسا معتدلا نسبيا نتيجة لتأثير مرتفع جوي على أغلب مناطق البلاد اليوم الأحد.

ونوهت النشرة الجوية الصادرة عن المركز إلى نشاط الرياح بداية من مساء غد على مناطق الشمال مثيرة للأتربة والغبار على المناطق المفتوحة، وتشمل مناطق الجنوب الغربي غدا.

كما تنشط الرياح على الساحل خاصة الساحل الشرقي مما تسبب في اضطراب حالة البحر وارتفاع الموج. ومن المتوقع تكون الضباب الليلة وصباح غد على بعض مناطق الجبل الغربي، وفق النشرة الجوية.

ومن المتوقع أن تتراوح درجات الحرارة القصوى على أغلب مناطق الشمال الغربي بين 17 و22 درجة مئوية.