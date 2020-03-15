بلدية طبرق تنظم ورشة عمل عن فيروس «كورونا»

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 15 مارس 2020, 02:52 صباحا
جانب من فعاليات ورشة العمل المنظمة في طبرق عن فيروس كورونا، 14 مارس 2020. (الإنترنت)

نظمت إدارة الخدمات الصحية ببلدية طبرق بفندق باب طبرق، ورشة عمل عن فيروس «كورونا» المستجد، الذي ظهر في الصين لأول مرة في ديسمبر الماضي وانتقل منها إلى عدة دول ليشكل وباءً عالميًا.

وقال مدير إدارة الخدمات الصحية بطبرق عبدالمنعم أسويكر، في تصريح  إلى «بوابة الوسط»، السبت، إن إدارة الخدمات الصحية ببلدية طبرق، نظمت الورشة كإجراء احترازي، بالتعاون مع المركز الوطني لمكافحة الأمراض ومنظمة الصحة العالمية، بهدف التوعية بفيروس كورونا.

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وتنظم الورشة على مدار يومين، وإلى جانب التوعية بخطورة الفيروس تستهدف تقديم مقترحات وحلول من شأنها منع انتشاره في منطقة البطنان الحدودية المتاخمة لمصر، حسب أسويكر، الذي لفت إلى سعي إدارة الخدمات الصحية بطبرق لتوفير كافة الإمكانات التي من شأنها حفظ المواطنين من أي أوبئة أو أمراض.

وأكد وزير الصحة بالحكومة الموقتة، الدكتور سعد عقوب، خلال كلمته بالورشة، أنه حتى السبت لم تسجل أي حالة إصابة بفيروس كورونا في ليبيا، موصحًا استعداد الوزارة لمواجهة أي طارئ.

جانب من فعاليات ورشة العمل المنظمة في طبرق عن فيروس كورونا، 14 مارس 2020. (الإنترنت)
جانب من فعاليات ورشة العمل المنظمة في طبرق عن فيروس كورونا، 14 مارس 2020. (الإنترنت)
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