إغلاق مقاهي الشيشة ومدن الألعاب والصالات الاجتماعية بطرابلس اعتبارا من الأحد

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 15 مارس 2020, 12:37 صباحا
مجموعة من النراجيل. (مديرية أمن طرابلس)

أعلنت مديرية أمن طرابلس، في وقت متأخر السبت، إغلاق مقاهي الشيشة ومدن الألعاب والصالات الاجتماعية اعتبارًا من اليوم الأحد، وذلك في إطار إجراءات الوقاية من فيروس «كورونا المستجد».

وقالت المديري،ة في بيان منشور على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إن القرار جاء تنفيذًا لتعليمات مدير الأمن العميد الدكتور أسامة عويدان، ضمن إجراءات احترازية للوقاية من الفيروس.

اقرأ أيضًا بينها إغلاق المنافذ البرية والجوية.. السراج يعلن إجراءات مواجهة «كورونا»

وأعلن رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج، السبت، حالة الطوارئ والتعبئة؛ لمواجهة تسلل فيروس «كورونا المستجد» إلى ليبيا، وتخصيص نصف مليار دينار لإجراءات مواجهة خطر الفيروس.

وأصدر السراج 8 قرارات تهدف لاحتواء خطر الفيروس من بينها إغلاق كافة المنافذ البرية والجوية بدءًا من الإثنين المقبل لمدة ثلاثة أسابيع، وتعليق الدراسة لمدة أسبوعين، إلى جانب إغلاق كل المقاهي التي تسمح بالتدخين.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

وباء كورونا يحول مدريد الإسبانية إلى مدينة أشباح كغيرها من المدن الأوروبية
دولى
بالصور.. مهرجان يوم الزي الليبي الوطني في سبها
ليبيا
مشاهير طالهم وباء «كورونا»
منوعات
«داخلية الموقتة»: إخضاع جميع القادمين إلى ليبيا لحجر صحي مدته أسبوعان
ليبيا
«داخلية الموقتة»: منع المواطنين من التزود بالوقود بأنفسهم تحسبا لـ«كورونا»
ليبيا
تعليق صلاة الجماعة في الكويت والآذان بصيغة «صلوا في بيوتكم» (فيديو)
عربى
إيران تغلق المتاجر والشوارع لاحتواء «كورونا» المستجد
دولى
تعليق صلاة الجماعة في تونس وإغلاق الحدود البحرية ضمن إجراءات لمواجهة «كورونا»
عربى
المؤسسة الوطنية تعلن عن تدابير تقشفية نتيجة استمرار إغلاق المنشآت النفطية
ليبيا
«الصحة العالمية»: أوروبا باتت «البؤرة الجديدة» لوباء «كورونا»
دولى
دراسة أوروبية لإنشاء صندوق أسهم مخصص للشركات الصغيرة والمتوسطة بقطاع البناء ...
ليبيا
غسان سلامة يطلع وزير الشؤون الخارجية التونسي على جهوده في حل الأزمة الليبية
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

«كوفيد 19».. ناقل العدوى الفائق وهم أم واقع؟ وماذا فعلت «المريضة 31»؟