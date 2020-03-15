«تعليم الوفاق» تتابع تنفيذ خطتها للوقاية من «كورونا» الثلاثاء المقبل

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 15 مارس 2020, 12:06 صباحا
شعار وزارة التعليم في حكومة الوفاق، (أرشيفية: الإنترنت)

تعقد وزارة التعليم بحكومة الوفاق، الثلاثاء المقبل، اجتماعًا موسعًا مع مديري مكاتب الخدمة الاجتماعية والصحة المدرسية ورؤساء أقسام التواصل والإعلام بالمراقبات، لمتابعة خطتها الوقائية من خطر فيروس «كورونا المستجد».

وقالت الوزارة، في بيان، إن خطتها الوقائية تأتي بالتنسيق مع المركز الوطني لمكافحة الأمراض، وتشمل برامج توعوية وتدريبية للمسكنين على الوظائف الفنية بالمدارس، وتهدف إلى خلق ثقافة مهنية تساعد المؤسسات التعليمية على القيام بواجبها.

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وأشار البيان إلى إصدار وكيل الوزارة تعليماته لمراقبي التعليم بشأن إبلاغ المكاتب والأقسام المعنية للمشاركة في الاجتماع المزمع عقده بقاعة الاجتماعات بديوان الوزارة في الهاني.

وأعلن رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج، اليوم السبت، جملة من الإجراءات لمنع تسلل فيروس «كورونا» إلى ليبيا، من بينها تعليق الدراسة لمدة أسبوعين قابلة للتجديد، إلى جانب إغلاق المنافذ الجوية والبرية لمدة ثلاثة أسابيع.

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