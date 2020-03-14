بينها إغلاق المنافذ البرية والجوية.. السراج يعلن إجراءات مواجهة «كورونا»

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 14 مارس 2020, 10:48 مساء

أعلن رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، فائز السراج، اليوم السبت، جملة من الإجراءات الهادفة لمنع تسلل فيروس كورونا إلى ليبيا.

وشملت هذه الإجراءات التي كشفها السراج خلال خطاب تلفزيوني وجهه إلى الشعب الليبي، إغلاق كافة المنافذ  البرية والجوية بدءًا من الإثنين المقبل لمدة ثلاثة أسابيع، إلى جانب إيقاف الدراسة لمدة أسبوعين قابلة للتجديد.

كما تضمنت الإجراءات إيقاف المناشط الثقافية والرياضية كافة وإغلاق صالات الأفراح التي تشهد تجمعات بشرية كبيرة ، استمرار عمل المقاهي والمطاعم الملتزمة بالمعايير الصحية حتى الرابعة مساءً مع إغلاق كل المقاهي التي تسمح بالتدخين، إلى جانب توجيه وزارة الأوقاف المواطنين بالصلاة في المنازل حتى انتهاء أزمة وباء «كورونا».

علاوة على ذلك، طالب السراج وسائل الإعلام بنشر حملة تثقيفية للتوعية بخطر كورونا، والالتزام بالمعلومات الرسمية الخاصة بالفيروس، كما لفت إلى عمل خلية الأزمة التى تم تشكيلها على مدار الساعة لمتابعة التطورات المرتبطة بالتعامل مع الوباء.

وأشار إلى انبثاق فرق عمل متعددة عن هذه اللجنة لتسهيل عملية التواصل بين المواطنين والمراكز الصحية المسؤولة، واستخدام تقنيات الاتصال لزيادة الوعي المجتمعي بالإجراءات الواجب اتخاذها لمنع انتشار هذا الفيروس، ومنح مكالمات مجانية لأرقام الإسعاف والطوارئ واستحداث باقات بأحجام مناسبة وأسعار مخفضة لخدمة الإنترنت، إضافة إلى توفير النصح والتوعية عبر الرسائل النصية.

ووجه السراج وزارة الداخلية والأجهزة التابعة لها باتخاذ التدابير اللازمة لمتابعة تنفيذ هذه الإجراءات، وأوضح أن هذه الإجراءات سيتم مراجعتها بشكل دوري للبت في تمديدها وأو إيقافها أو اعتماد إجراءات جديدة حسب الحاجة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

وباء كورونا يحول مدريد الإسبانية إلى مدينة أشباح كغيرها من المدن الأوروبية
دولى
بالصور.. مهرجان يوم الزي الليبي الوطني في سبها
ليبيا
«داخلية الموقتة»: إخضاع جميع القادمين إلى ليبيا لحجر صحي مدته أسبوعان
ليبيا
«داخلية الموقتة»: منع المواطنين من التزود بالوقود بأنفسهم تحسبا لـ«كورونا»
ليبيا
تعليق صلاة الجماعة في الكويت والآذان بصيغة «صلوا في بيوتكم» (فيديو)
عربى
إيران تغلق المتاجر والشوارع لاحتواء «كورونا» المستجد
دولى
تعليق صلاة الجماعة في تونس وإغلاق الحدود البحرية ضمن إجراءات لمواجهة «كورونا»
عربى
المؤسسة الوطنية تعلن عن تدابير تقشفية نتيجة استمرار إغلاق المنشآت النفطية
ليبيا
«الصحة العالمية»: أوروبا باتت «البؤرة الجديدة» لوباء «كورونا»
دولى
دراسة أوروبية لإنشاء صندوق أسهم مخصص للشركات الصغيرة والمتوسطة بقطاع البناء ...
ليبيا
غسان سلامة يطلع وزير الشؤون الخارجية التونسي على جهوده في حل الأزمة الليبية
ليبيا
تقرير أميركي يتوقع إصابة نحو 150 مليون شخص في الولايات المتحدة بفيروس «كورونا»
دولى
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

مشاهير طالهم وباء «كورونا»