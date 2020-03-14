بينها إغلاق المنافذ البرية والجوية.. السراج يعلن إجراءات مواجهة «كورونا»

أعلن رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، فائز السراج، اليوم السبت، جملة من الإجراءات الهادفة لمنع تسلل فيروس كورونا إلى ليبيا.

وشملت هذه الإجراءات التي كشفها السراج خلال خطاب تلفزيوني وجهه إلى الشعب الليبي، إغلاق كافة المنافذ البرية والجوية بدءًا من الإثنين المقبل لمدة ثلاثة أسابيع، إلى جانب إيقاف الدراسة لمدة أسبوعين قابلة للتجديد.

كما تضمنت الإجراءات إيقاف المناشط الثقافية والرياضية كافة وإغلاق صالات الأفراح التي تشهد تجمعات بشرية كبيرة ، استمرار عمل المقاهي والمطاعم الملتزمة بالمعايير الصحية حتى الرابعة مساءً مع إغلاق كل المقاهي التي تسمح بالتدخين، إلى جانب توجيه وزارة الأوقاف المواطنين بالصلاة في المنازل حتى انتهاء أزمة وباء «كورونا».

علاوة على ذلك، طالب السراج وسائل الإعلام بنشر حملة تثقيفية للتوعية بخطر كورونا، والالتزام بالمعلومات الرسمية الخاصة بالفيروس، كما لفت إلى عمل خلية الأزمة التى تم تشكيلها على مدار الساعة لمتابعة التطورات المرتبطة بالتعامل مع الوباء.

وأشار إلى انبثاق فرق عمل متعددة عن هذه اللجنة لتسهيل عملية التواصل بين المواطنين والمراكز الصحية المسؤولة، واستخدام تقنيات الاتصال لزيادة الوعي المجتمعي بالإجراءات الواجب اتخاذها لمنع انتشار هذا الفيروس، ومنح مكالمات مجانية لأرقام الإسعاف والطوارئ واستحداث باقات بأحجام مناسبة وأسعار مخفضة لخدمة الإنترنت، إضافة إلى توفير النصح والتوعية عبر الرسائل النصية.

ووجه السراج وزارة الداخلية والأجهزة التابعة لها باتخاذ التدابير اللازمة لمتابعة تنفيذ هذه الإجراءات، وأوضح أن هذه الإجراءات سيتم مراجعتها بشكل دوري للبت في تمديدها وأو إيقافها أو اعتماد إجراءات جديدة حسب الحاجة.