إغلاق المقاهي والمطاعم ببلدية طبرق وإعلان الطوارئ

طبرق - بوابة الوسط: فراس بن علي | السبت 14 مارس 2020, 10:45 مساء
دوريات ليلية في مدينة طبرق, (الإنترنت)

أمر رئيس المجلس التسييري لبلدية طبرق، فرج بوالخطابية، بإغلاق كافة المقاهي والمطاعم الشعبية بالبلدية، كخطوة استباقية خوفا من انتشار فيروس كورونا.

وحسب المكتب الإعلامي لبلدية طبرق، بعد إعلان إيقاف الدراسة من قبل الحكومة الموقتة، وكإجراء احترازي بدأ المجلس التسييري اتخاذ عدة خطوات وإجراءات استباقية خوفا من انتشار فيروس كورونا، لاسيما أن طبرق مدينة حدودية.

وأضاف المكتب أن من بين هذه الخطوات والإجراءات منع الزيارة بمركز طبرق الطبي، وإقامة البوابات ومنع دخول الهجرة غير الشرعية وإغلاق المقاهي والمطاعم الشعبية، ومنع عرض اللحوم خارج محلات الجزارة وتغليفها بالشاش داخل المحلات وجمع القمامة ومخلفات البناء ورش المدينة بالمبيدات، وإعلان حالة الطوارئ ببلدية طبرق.

وطالب بوالخطابية قوات القيادة العامة بصد تدفق الهجرة غير الشرعية عبر الحدود، والتي تشكل «خطراً على الأمن القومي وتتسبب في نقل الأمراض».

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