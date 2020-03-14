السراج يعلن حالة الطوارئ والتعبئة لمواجهة فيروس كورونا

أعلن رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، فائز السراج، اليوم السبت، حالة الطوارئ والتعبئة العامة؛ لمواجهة تسلل فيروس كورونا المستجد إلى ليبيا.

كما أعلن السراج في خطاب تلفزيوني موجه إلى الشعب الليبي تخصيص نصف مليار دينار لإجراءات مواجهة خطر الفيروس.