بوشناف يقرر إيقاف التدريب بالإدارة العامة لمدة أسبوعين

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 14 مارس 2020, 10:03 مساء
وزير الداخلية بالحكومة الموقتة، المستشار إبراهيم بوشناف. (أرشيفية: الإنترنت)

أصدر وزير الداخلية بالحكومة الموقتة، المستشار إبراهيم بوشناف، اليوم السبت، تعليمات إلى الإدارة العامة للتدريب، تقضي بإيقاف التدريب لمدة أسبوعين وتسريح المتدربين إلى نهاية الشهر الجاري.

وقالت وزارة الداخلية إن هذه التعليمات تأتي ضمن الخطة الاحترازية للحكومة الموقتة لمنع وصول فيروس «كورونا» المستجد إلى ليبيا، وذلك حسب بيانها المنشور على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

اقرأ أيضا بوشناف يأمر بإغلاق مقاهي «الشيشة» تحسبا لمواجهة «كورونا»

يشار إلى أن بوشناف أصدر أمس الجمعة، تعليمات مشددة لكل مديري الأمن والإدارات العامة وكل الأجهزة الأمنية التابعة لوزارة الداخلية للتحرك الفوري لإغلاق كل المقاهي الخاصة بـ«الشيشة».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

وباء كورونا يحول مدريد الإسبانية إلى مدينة أشباح كغيرها من المدن الأوروبية
دولى
بالصور.. مهرجان يوم الزي الليبي الوطني في سبها
ليبيا
«داخلية الموقتة»: إخضاع جميع القادمين إلى ليبيا لحجر صحي مدته أسبوعان
ليبيا
«داخلية الموقتة»: منع المواطنين من التزود بالوقود بأنفسهم تحسبا لـ«كورونا»
ليبيا
تعليق صلاة الجماعة في الكويت والآذان بصيغة «صلوا في بيوتكم» (فيديو)
عربى
إيران تغلق المتاجر والشوارع لاحتواء «كورونا» المستجد
دولى
تعليق صلاة الجماعة في تونس وإغلاق الحدود البحرية ضمن إجراءات لمواجهة «كورونا»
عربى
المؤسسة الوطنية تعلن عن تدابير تقشفية نتيجة استمرار إغلاق المنشآت النفطية
ليبيا
«الصحة العالمية»: أوروبا باتت «البؤرة الجديدة» لوباء «كورونا»
دولى
دراسة أوروبية لإنشاء صندوق أسهم مخصص للشركات الصغيرة والمتوسطة بقطاع البناء ...
ليبيا
غسان سلامة يطلع وزير الشؤون الخارجية التونسي على جهوده في حل الأزمة الليبية
ليبيا
تقرير أميركي يتوقع إصابة نحو 150 مليون شخص في الولايات المتحدة بفيروس «كورونا»
دولى
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

مشاهير طالهم وباء «كورونا»