«أجوكو» تقصر العمل على مستخدمي الأعمال الضرورية

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 14 مارس 2020, 09:39 مساء
شعار شركة الخليج العربي للنفط «أجوكو». (أرشيفية: صفحة الشركة على فيسبوك)

قررت شركة الخليج العربي للنفط «أجوكو»، اليوم السبت، قصر العمل على المستخدمين القائمين بالأعمال الضرورية وإيقاف حافلات نقل المستخدمين اعتبارًا من غد الأحد.

وقالت الشركة في بيان إن هذه الإجراءات تأتي بناءً على قرار لجنة الإدارة رقم « 100/ 6/20» بشأن اعتماد مقترح إدارة الصحة والسلامة والبيئة بشأن الاحتياطات والتوصيات الصحية العاجلة لاحتواء انتشار فيروس «كورونا» المستجد.

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وكانت لجنة إدارة شركة الخليج أصدرت الإثنين الماضي جملة إجراءات لمواجهة الفيروس من بينها تشكيل طاقم طبي بجميع عيادات الحقول النفطية، والكشف على جميع المستخدمين عند وصولهم إلى موقع العمل والمتابعة المستمرة لحالتهم الصحية وخصوصا الأجانب، وتوزيع الكمامات الواقية على المستخدمين، علاوة على تنفيذ برنامج توعوي تثقيفي عن الأمراض المعدية.

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