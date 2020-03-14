لجنة لمتابعة الفحص الشامل بمنافذ البريقة لمواجهة «كورونا»

جانب من أعمال متابعة الفحص الشامل بمنفذ البريقة البحري. ( مديرية أمن منفذ البريقة البحري)

أصدر وزير الصحة بالحكومة الموقتة، سعد عقوب، اليوم السبت، قرارًا بتشكيل لجنة لمتابعة الفحص الشامل عبر المنافذ ببلدية البريقة، في ضوء الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس «كورونا» المستجد.

وحسب نص القرار تتكون اللجنة من الدكتور عبدالحميد أبوبكر، رئيسًا، وعضوية كل من الدكتور غيث عبدربه بوبكر، وفايز سالم النعاس، وعبدالهادي موسى عبدالهادي، وفارس نوري فرج، وذلك حسب لوزارة الصحة.

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وأشار البيان إلى أن اللجنة مكلفة بمباشرة الفحص الشامل عبر المنافذ حتى انتهاء «فاشية فيروس كورونا»، وفق الإجراء المتبع بالخصوص، على أن ترفع تقرير إسبوعي عن عملها إلى وزارة الصحة.