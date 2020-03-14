رئيس جامعة أجدابيا يقترح مبادرة للدراسة عن بعد تحسبا لانتشار كورونا

أجدابيا - بوابة الوسط: صلاح ناصف | السبت 14 مارس 2020, 09:16 مساء
الاجتماع الطارئ الذي عقده مجلس جامعة أجدابيا, 14 مارس 2020 (جامعة أجدابيا)

اقترح رئيس جامعة أجدابيا الدكتور موسى المقريف، مبادرة للدراسة عن بعد، من خلال تسجيل المحاضرات ونشرها على موقع الجامعة، تحسبا لمواجهة فيروس كورونا، مع فتح باب التواصل بين أعضاء هيئة التدريس والطلاب للرد على استفساراتهم حفاظا على سير العملية التعليمية.

جاء ذلك من خلال الاجتماع الطارئ الذي عقده مجلس جامعة أجدابيا، اليوم السبت، بحضور وكيل الشؤون العلمية والكاتب العام والمسجل العام وعمداء مختلف الكليات بالجامعة، الذي جرى من خلاله مناقشة جدول الأعمال واعتماد المجلس للمحضر السابق وعرض قرار وزارة التعليم رقم 93 لسنة 2020 م بخصوص إيقاف الدراسة لفترة أسبوعين، بداية من اليوم.

وعرض المجلس مراسلات الجهات الخارجية بخصوص المحاضرات التوعوية عن فيروس كورونا المستجد والشروع في إعداد برنامج إلقاء المحاضرات داخل معسكرات قوات القيادة العامة، مع هيئة الدعم والتوعية فرع أجدابيا بعد استكمال جزء من الندوات داخل الكليات.

وأعلنت الحكومة الموقتة، الجمعة، تعليق الدراسة في مختلف المراحل التعليمية لمدة 15 يوما، ضمن خطتها لمجابهة انتشار فيروس «كورونا المستجد وضمان عدم وصوله إلى ليبيا».

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