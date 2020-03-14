قيس سعيد وتبون يتشاوران حول «حل ليبي ليبي» للأزمة

الرئيسان تبون وسعيد خلال مؤتمر صحفي بمقر الرئاسة في الجزائر العاصمة، 2 فبراير 2020. (وكالة الأنباء الجزائرية)

أكد رئيسا تونس والجزائر، قيس سعيد، وعبدالجيد تبون، تطابق مواقف البلدين، بشأن حل ليبي ليبي للأزمة الراهنة، وذلك في محادثات هاتفية اتفقا خلالها على تأجيل تبون زيارته إلى البلاد؛ نتيجة انتشار فيروس «كورونا» المستجد.

وأكدت الرئاسة التونسية في بيان، أن الرئيسين تطرقا خلال حديثهما الهاتفي إلى الوضع الإقليمي في المنطقة، وإلى تطابق وتكامل موقفي البلدين خاصة في ما يتعلق بالمسألة الليبية وضرورة التوصل إلى حل ليبي ليبي للأزمة الراهنة.

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وأشار البيان إلى اهتمام الجزائر بدعم تونس لمبادرتها الرامية لإطلاق مسار جديد للحل في ليبيا من خلال منتدى ليبي موسع للمصالحة الوطنية، لافتة إلى أن الملف الليبي كان يحتل الأولوية في المناقشات التي كان سيجريها تبون في تونس لولا تأجيل الزيارة، لاسيما بعد إخفاق قيس سعيد في إقناع رؤساء القبائل الليبيين بالانخراط في جلسات حوار بتونس.

وأعلن تبون تأجيل زيارته المقررة يومي 16 و17 مارس الجاري إلى تونس، وذلك نتيجة الأوضاع الصحية السائدة في الفترة الحالية، مؤكدًا حرصه على أن تتم هذه الزيارة «في أقرب الآجال بعد تجاوز هذا الوضع الذي يعيشه العالم بأسره»، حسب البيان.

وفرضت حالة الهلع من تفشي فيروس كورونا المستجد في تونس وتسجيل ثلاث وفيات بالجزائر على سلطات البلدين إغلاق المدارس والجامعات فيما ألغيت التظاهرات الثقافية والفنية والرياضية.