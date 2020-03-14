مصدر أمني ينفي شائعة اغتيال مدير مديرية أمن بني وليد

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 14 مارس 2020, 08:11 مساء
مدير مديرية الأمن العميد عبدالسلام الباقول, (أرشيفية : الإنترنت)

نفى مصدر أمني بمديرية أمن بني وليد، اليوم السبت، ما تتناقله صفحات في مواقع التواصل الاجتماعي، عن اغتيال مدير مديرية الأمن العميد عبدالسلام الباقول.

وأوضح المصدر٬ في تصريحات إلى «بوابة الوسط»، أن بعض الدوريات الليلية التابعة للمديرية في منطقة المردوم والتي تبعد عن وسط المدينة بحوالي 70 كم، تعرضت ليلة البارحة لإطلاق نار في الجو وليس على المركبات مباشرة، مشيرا إلى أن الدورية تعاملت مع مصدر إطلاق النار ولا وجود لأي إصابات في أفراد الدورية.

وطالب المصدر، كافة المواطنين بضرورة توخي الحذر والابتعاد عن الأخبار مجهولة المصدر، والتي تؤدي إلى زعزعة الوضع الأمني بالمدينة.

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