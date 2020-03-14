وزير اقتصاد «الموقتة» يطالب المواطنين بعدم تخزين السلع.. ويؤكد: كورونا «تصفية حسابات بين الدول»

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 14 مارس 2020, 07:51 مساء
وزير الاقتصاد بالحكومة، الموقتة منير عصر. (أرشيفية: الإنترنت)

طمأن وزير الاقتصاد بالحكومة الموقتة، منير عصر، المواطنين الليبيين بأن السلع الأساسية متوفرة في الأسواق، «ولا داعى لتخزين الزائد»، مطالبا التجار بمراعاة ضمائرهم وعدم المساهمة في رفع الأسعار واستغلال الأزمة التي نتجت عن رعب المواطنين خوفا من انتشار فيروس كورونا.

وتابع عصر، في تصريحات إلى «بوابة الوسط»، أن ليبيا ليست بمنأى عن العالم في أزمة كورونا، لكن الإعلام ساهم في زيادة الرعب لدى المواطنين، خاصة أن ما يتم تداوله حول المرض أقل من أمراض أخرى وأوبئة تحل بالعالم من وقت لآخر و«ربما كنوع من تسويق اللقاحات والمصل بطريقة تعتمد على رعب الناس».

ولفت إلى أن الأوضاع الاقتصادية تتردى يوما بعد آخر بسبب القلق من انتشار الفيروس، والذي ساهم في هبوط حاد للنفط وانهيار أسهم الشركات وبورصة المال حول العالم، فضلا عن الحد من الطيران والتنقل، بالإضافة إلى العطلات الإجبارية.

وأضاف أن الأزمة ستمر قريبا و«سيكتشف الناس أنها تصفية حسابات بين الدول، وللحد من تمويل سباق التسلح وسباق التقنيات والنمو الاقتصادي»، وفق قوله.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

تعليق صلاة الجماعة في الكويت والآذان بصيغة «صلوا في بيوتكم» (فيديو)
عربى
إيران تغلق المتاجر والشوارع لاحتواء «كورونا» المستجد
دولى
تعليق صلاة الجماعة في تونس وإغلاق الحدود البحرية ضمن إجراءات لمواجهة «كورونا»
عربى
المؤسسة الوطنية تعلن عن تدابير تقشفية نتيجة استمرار إغلاق المنشآت النفطية
ليبيا
«الصحة العالمية»: أوروبا باتت «البؤرة الجديدة» لوباء «كورونا»
دولى
دراسة أوروبية لإنشاء صندوق أسهم مخصص للشركات الصغيرة والمتوسطة بقطاع البناء ...
ليبيا
غسان سلامة يطلع وزير الشؤون الخارجية التونسي على جهوده في حل الأزمة الليبية
ليبيا
تقرير أميركي يتوقع إصابة نحو 150 مليون شخص في الولايات المتحدة بفيروس «كورونا»
دولى
العيساوي: أرغمنا على خفض الترتيبات المالية للعام 2020 إلى 38 مليار دينار
ليبيا
الصين: الجيش الأميركي قد يكون وراء جلب فيروس «كورونا» إلى البلاد
دولى
جريدة الوسط: فرنسا تحاول ملء الفراغ و«القبض» على الملف الليبي
ليبيا
أندية مصرية تخطط لخطف حمدو الهوني من الترجي
رياضة محلية
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

مشاهير طالهم وباء «كورونا»