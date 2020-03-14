وزير اقتصاد «الموقتة» يطالب المواطنين بعدم تخزين السلع.. ويؤكد: كورونا «تصفية حسابات بين الدول»

وزير الاقتصاد بالحكومة، الموقتة منير عصر. (أرشيفية: الإنترنت)

طمأن وزير الاقتصاد بالحكومة الموقتة، منير عصر، المواطنين الليبيين بأن السلع الأساسية متوفرة في الأسواق، «ولا داعى لتخزين الزائد»، مطالبا التجار بمراعاة ضمائرهم وعدم المساهمة في رفع الأسعار واستغلال الأزمة التي نتجت عن رعب المواطنين خوفا من انتشار فيروس كورونا.

وتابع عصر، في تصريحات إلى «بوابة الوسط»، أن ليبيا ليست بمنأى عن العالم في أزمة كورونا، لكن الإعلام ساهم في زيادة الرعب لدى المواطنين، خاصة أن ما يتم تداوله حول المرض أقل من أمراض أخرى وأوبئة تحل بالعالم من وقت لآخر و«ربما كنوع من تسويق اللقاحات والمصل بطريقة تعتمد على رعب الناس».

ولفت إلى أن الأوضاع الاقتصادية تتردى يوما بعد آخر بسبب القلق من انتشار الفيروس، والذي ساهم في هبوط حاد للنفط وانهيار أسهم الشركات وبورصة المال حول العالم، فضلا عن الحد من الطيران والتنقل، بالإضافة إلى العطلات الإجبارية.

وأضاف أن الأزمة ستمر قريبا و«سيكتشف الناس أنها تصفية حسابات بين الدول، وللحد من تمويل سباق التسلح وسباق التقنيات والنمو الاقتصادي»، وفق قوله.