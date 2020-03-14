«صحة الموقتة» يوجه بتعليق زيارة المرضى بالمستشفيات الليبية

القاهرة - بوابة الوسط: خديجة العمامي | السبت 14 مارس 2020, 07:39 مساء
وزير الصحة بالحكومة الموقتة سعد عقوب. (أرشيفية: الإنترنت).

أصدر وزير الصحة بالحكومة الموقتة الدكتور سعد عقوب، توجيهات عاجلة لكافة مديري المستشفيات العامة والتعليمية والقروية والمراكز التخصصية، بإيقاف الزيارات للمرضى النزلاء بالمستشفيات حفاظًا على سلامتهم.

وأكد الوزير، في بيان اليوم، أن الإجراء وقائي، ويأتي ضمن خطة وزارة الصحة الاحترازية للتقليل من الازدحام داخل المستشفيات والمراكز الطبية الإيوائية واختصارها على مرافق لكل مريض في جميع المستشفيات لمنع تسلل فيروس كورونا.

وأضاف أن هذا الإجراء جاء حرصاً على سلامة المرضى النزلاء  داخل أقسام المستشفيات، مشيرة إلى أنه تم التعميم على جميع المستشفيات بإيقاف زيارة المرضى والاكتفاء بالتواصل الهاتفي للاطمئنان على المرضى، كإجراء احترازي لمنع انتشار العدوى، مؤكدا أن ليبيا خالية تماما من فيروس كورونا.

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