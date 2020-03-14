«قورينا التعليمي» يقيم رحلة ترفيهية لمرضى الكُلى إحياءً ليومهم العالمي

البيضاء - بوابة الوسط: يزيد الحبل | السبت 14 مارس 2020, 07:06 مساء
رحلة ترفيهية لمرضى قسم غسيل الفشل الكلوي بمنتجع بوسامر السياحي, مستشفى قورينا التعليمي, 14 مارس 2020

قام مستشفى قورينا التعليمي بمدينة شحات، أمس الجمعة، برحلة ترفيهية لمرضى قسم غسيل الفشل الكلوي بمنتجع بوسامر السياحي، وذلك لإحياء اليوم العالمي للكُلى.

وقال عضو المكتب الإعلامي بالمستشفى محمد أبوعجيلة لـ«بوابة الوسط»، إن الرحلة حضرها مدير عام مستشفى قورينا التعليمي محمد صالح عبد السلام، ومدير التجهيزات الطبية رزق الله احميدين، ومدير إدارة التفتيش والمتابعة ببلدية شحات عاشور خالد، ومدير العلاقات العامة محمد بوالقلب، ودكتورتي مرضى الكلى فائزة الفرجاني، وأمينة جبريل، إلى جانب رئيس هيئة التمريض ورئيس قسم الأشعة ورئيس قسم المختبرات الطبية ومدير العيادات الخارجية ومسؤول قسم النقل والحركة بالمستشفى وعناصر التمريض بوحدة الكلى والمرضى.

وأضاف أن من الاعتيادي أن تقيم المرافق الطبية في أيٍ يومًا عالمي بإقامة المحاضرات العلمية، إلا أنه إدارة مستشفى قورينا التعليمي أخذت في هذا العام نمطًا أخر لتغيير نفسية مرضى غسيل الفشل الكلوي بإقامة رحلة ترفيهيه لهم ومشاركة الطاقم الإداري والطبي معهم في وجبة الغداء.

وأوضح أن المرضى يتطلبون إلى دعم معنوي وتشجيعهم للمساعدة في التغلب على أوضاعهم الصحية ومواجهتها بروح الابتسامة، لافتًا إلى ان إدارة المستشفى أكدت للمرضى خلال الرحلة ببذل قصارى جهدها في تطوير القسم بأحدث المعدات والأجهزة الطبية، وتوفير سبل الراحة لهم.

يُشار إلى أن مستشفى قورينا التعليمي افتتح قسم غسيل الفشل الكلوى في يناير العام 2019، إذ يجري به جلسات الغسيل وتركيب القسطرة للمرضى من البلدة وضواحيها ومتابعتهم من قبل متخصصين من الأطباء الليبيين.

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