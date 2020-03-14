بينها الملاعب والمقاهي.. صحة الموقتة: تجنب التجمعات والمصافحة يمنع انتشار فيروس كورونا

وزير الصحة بالحكومة الموقتة الدكتور سعد عقوب، (أرشيفية : الإنترنت)

قال وزير الصحة بالحكومة الموقتة الدكتور سعد عقوب، إن الالتزام بالابتعاد عن التجمعات، يساعد في عدم انتشار فيروس، مشددا على ضرورة تجنب المصافحة نظراً لأن اليدين تعدان أكبر سبب في نقل العدوى.

وأكد عقوب، في مؤتمر صحفي اليوم، أن الخروج للتجمعات ينبغي له أن يقتصر على الدواعي الضرورية فقط، داعيا أفراد المجتمع إلى مساندة الجهود المبذولة للتصدي ومنع تسلل فيروس كورونا قدر الإمكان والقيام بواجبهم الإنساني والوطني للحد من انتشاره.

وكشف عقوب، عن رصد ثلاث حالات اشتباه بالإصابة بفيروس «كورونا» من مصر وإيران وإحدى الدول الأوروبية، موضحًا أن الحالات الثلاث تخضع حاليًا للفحوصات.

وقال إن الإجراءات المخبرية للكشف على حالات الاشتباه بالإصابة بفيروس «كورونا» تجرى داخل ليبيا، من خلال جهاز بمستشفى الكويفية.

وأوضح أن وزارة الصحة قررت دفع «مبالغ مجزية» للعاملين بغرف العناية والحجر الصحي، نظرًا للمخاطر التي يتعرضون لها.

عقوب: إجراءات الكشف عن فيروس كورونا تتم داخل ليبيا

ودعا عقوب، المواطنين والجهات العامة والخاصة ذات العلاقة، إلى وضع خطتها لوقف المعارض الثقافية والمناسبات الرسمية أو الاجتماعية التي يزيد فيها عدد الحضور عن 50 شخصاً، تجنباً لتوفير أسباب العدوى بين الأشخاص المتواجدين ومنها الملاعب الرياضية والمقاهي بكافة البلديات خاصة مع تغير المناخ بين فصل الشتاء والصيف، مطالبا المواطنين بتجنب الاحتكاك مع أعداد كبيرة.

وأوضح عقوب، أن ليبيا خالية تماما من فيروس كورونا، وهذا لا يعني أنها بعيدة عن مرحلة الخطر، وخاصة بعد إصابة أكثر من 90 دولة ومنها دول شرق المتوسط ودول الحدود.

ونصح وزير الصحة في الحكومة الليبية، بضرورة الإلتزام بالإرشادات التوعوية التي أصدرتها وزارة الصحة لتجنب الإصابة بالفيروسات، والحفاظ على صحتهم وسلامتهم.