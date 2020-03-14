بينها الملاعب والمقاهي.. صحة الموقتة: تجنب التجمعات والمصافحة يمنع انتشار فيروس كورونا

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 14 مارس 2020, 05:02 مساء
وزير الصحة بالحكومة الموقتة الدكتور سعد عقوب، (أرشيفية : الإنترنت)

قال وزير الصحة بالحكومة الموقتة الدكتور سعد عقوب، إن الالتزام بالابتعاد عن التجمعات، يساعد في عدم انتشار فيروس، مشددا على ضرورة تجنب المصافحة نظراً لأن اليدين تعدان أكبر سبب في نقل العدوى.

وأكد عقوب، في مؤتمر صحفي اليوم، أن الخروج للتجمعات ينبغي له أن يقتصر على الدواعي الضرورية فقط، داعيا أفراد المجتمع إلى مساندة الجهود المبذولة للتصدي ومنع تسلل فيروس كورونا قدر الإمكان والقيام بواجبهم الإنساني والوطني للحد من انتشاره.

وكشف عقوب، عن رصد ثلاث حالات اشتباه بالإصابة بفيروس «كورونا» من مصر وإيران وإحدى الدول الأوروبية، موضحًا أن الحالات الثلاث تخضع حاليًا للفحوصات.

وقال إن الإجراءات المخبرية للكشف على حالات الاشتباه بالإصابة بفيروس «كورونا» تجرى داخل ليبيا، من خلال جهاز بمستشفى الكويفية.

وأوضح أن وزارة الصحة قررت دفع «مبالغ مجزية» للعاملين بغرف العناية والحجر الصحي، نظرًا للمخاطر التي يتعرضون لها.

عقوب: إجراءات الكشف عن فيروس كورونا تتم داخل ليبيا

ودعا عقوب، المواطنين والجهات العامة والخاصة ذات العلاقة، إلى وضع خطتها لوقف المعارض الثقافية والمناسبات الرسمية أو الاجتماعية التي يزيد فيها عدد الحضور عن 50 شخصاً، تجنباً لتوفير أسباب العدوى بين الأشخاص المتواجدين ومنها الملاعب الرياضية والمقاهي بكافة البلديات خاصة مع تغير المناخ بين فصل الشتاء والصيف، مطالبا المواطنين بتجنب الاحتكاك مع أعداد كبيرة.

وأوضح عقوب، أن ليبيا خالية تماما من فيروس كورونا، وهذا لا يعني أنها بعيدة عن مرحلة الخطر، وخاصة بعد إصابة أكثر من 90 دولة ومنها دول شرق المتوسط ودول الحدود.

ونصح وزير الصحة في الحكومة الليبية، بضرورة الإلتزام بالإرشادات التوعوية التي أصدرتها وزارة الصحة لتجنب الإصابة بالفيروسات، والحفاظ على صحتهم وسلامتهم.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

تعليق صلاة الجماعة في الكويت والآذان بصيغة «صلوا في بيوتكم» (فيديو)
عربى
إيران تغلق المتاجر والشوارع لاحتواء «كورونا» المستجد
دولى
تعليق صلاة الجماعة في تونس وإغلاق الحدود البحرية ضمن إجراءات لمواجهة «كورونا»
عربى
المؤسسة الوطنية تعلن عن تدابير تقشفية نتيجة استمرار إغلاق المنشآت النفطية
ليبيا
«الصحة العالمية»: أوروبا باتت «البؤرة الجديدة» لوباء «كورونا»
دولى
دراسة أوروبية لإنشاء صندوق أسهم مخصص للشركات الصغيرة والمتوسطة بقطاع البناء ...
ليبيا
غسان سلامة يطلع وزير الشؤون الخارجية التونسي على جهوده في حل الأزمة الليبية
ليبيا
تقرير أميركي يتوقع إصابة نحو 150 مليون شخص في الولايات المتحدة بفيروس «كورونا»
دولى
العيساوي: أرغمنا على خفض الترتيبات المالية للعام 2020 إلى 38 مليار دينار
ليبيا
الصين: الجيش الأميركي قد يكون وراء جلب فيروس «كورونا» إلى البلاد
دولى
جريدة الوسط: فرنسا تحاول ملء الفراغ و«القبض» على الملف الليبي
ليبيا
أندية مصرية تخطط لخطف حمدو الهوني من الترجي
رياضة محلية
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

مشاهير طالهم وباء «كورونا»