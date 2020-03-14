عقوب: الاشتباه في حالتي إصابة بفيروس «كورونا».. وإجراء فحوصات لهما في مستشفى الكويفية

مستشفى الكويفية للأمراض الصدرية. (أرشيفية: الإنترنت).

أكد وزير الصحة بالحكومة الموقتة، سعد عقوب، الاشتباه في إصابة حالتين بفيروس «كورونا المستجد»، لمواطنين ليبيين، أحدهما قادم من إيران، والآخر من دولة مجاورة، لم يسمها.

وأوضح في تصريح إلى «بوابة الوسط»، اليوم السبت، أن الحالتين تخضعان لفحوصات في مستشفى الكويفية في بنغازي.

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وفي وقت سابق اليوم، أعلنت وزارة الداخلية بالحكومة الموقتة إخضاع جميع القادمين إلى ليبيا من مختلف الجنسيات إلى حجر صحي لمدة أسبوعين، حتى يتم التحقق من عدم إصابتهم بفيروس «كورونا».

وأشارت إلى أنه سيتم الكشف أيضًا على المواطنين الليبيين العائدين من الخارج بواسطة أجهزة الكشف التي أعدتها وزارة الصحة في المنافذ، وإخضاع مَن يشتبه في إصابته لحجر صحي.

كما وجهت وزارة الصحة برفع درجة التأهب القصوى لتوفير الدعم اللوجيستي وتطوير نظم الطوارئ بأقسام العزل الطبي وتزويدها بأجهزة التنفس الصناعي وتشغيلها، تحسبًا لأي طارئ، تزامنًا مع الإجراءات للوقاية من الفيروس.