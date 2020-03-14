السوق الموازية: ارتفاع الدولار واليورو وهبوط الاسترليني أمام الدينار الليبي

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 14 مارس 2020, 01:01 مساء

واصلت العملتان الأميركية والأوروبية ارتفاعهما في أولى تعاملات السوق الموازية هذا الأسبوع، في حين هبطت العملة البريطانية، واستقرت العملة التركية بينما صعدت التونسية.

فقد زاد الدولار الأميركي أربعة قروش إلى 4.74 دينار مقابل 4.70 دينار نهاية الأسبوع الماضي، وأيضا اليورو الذي ارتفع إلى 5.24 دينار مقابل 5.21 دينار.

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في حين هبط الجنيه الاسترليني إلى 5.75 دينار بفارق 22 قرشا مقابل 5.97 دينار سعره أول من أمس.

أما الليرة التركية فقد بقي سعرها عند مستوى الخميس بواقع 0.75 دينار، بينما صعد الدينار التونسي إلى 1.64 دينار ليبي مقابل 1.64 دينار.

وتأتي موجة صعود الدولار واليورو تأثرا بإقفالات النفط، وارتفاع الطلب على النقد الأجنبي الذي انعكس على السوق الموازية منذ مطلع الأسبوع الماضي.

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