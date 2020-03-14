«الأرصاد»: طقس ربيعي على أغلب المناطق وارتفاع طفيف في الحرارة غربا

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 14 مارس 2020, 09:47 صباحا

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن يسود طقس ربيعي معتدل على أغلب مناطق ليبيا اليوم، السبت، مع ارتفاع طفيف في درجات الحرارة على المناطق الغربية.

وقال المركز في نشرته الجوية الصادرة، اليوم، إن ارتفاع درجات الحرارة، غدا الأحد، يشمل المناطق الشرقية. ومن المتوقع تسجيل درجات حرارة بين 24 و30 على المناطق الغربية اليوم، وبين 18 و25 درجة على المناطق الشرقية.

ومن المتوقع أن تصل درجات الحرارة إلى 27 درجة على بعض مناطق الدواخل وراس لانوف، فيما يتوقع أن تظهر شبورة مائية وتكون الضباب آخر الليل والصباح الباكر على بعض المناطق الساحلية والجبلية للشمال الغربي، وكذلك أقصى الساحل الشرقي.

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