«مكافحة الأمراض» يوجه إرشادات للمخابز للوقاية من فيروس «كورونا»

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 14 مارس 2020, 09:30 صباحا
أحد المخابز في بلدية جالو. (أرشيفية: الإنترنت)

وجه المركز الوطني لمكافحة الأمراض إرشادات إلى أصحاب المخابز للوقاية من فيروس «كورونا» المستجد، الذي ضرب عددا من دول العالم وأسفر عن وفاة أكثر من خمسة آلاف شخص.

وطالب المركز بضرورة ارتداء العاملين للكمامات التنفسية والقفازات أثناء عملية الخبز، وغسل اليدين جيدا قبل وبعد عملية تحضير المعجنات، وكذلك المداومة على تنظيف وتطهير الأسطح المعرضة للتلوث.

كما دعا إلى عدم السماح للمواطنين بلمس الخبز، وتعيين عامل لتعبئة الخبز للمواطنين مع الالتزام بارتداء الكمامة والقفازات.

والخميس الماضي، قال المركز إنه فحص ثلاث حالات اشتباه بفيروس «كورونا» المستجد، في مصحة الأخوة، ومصحة النفط «كلينكا» ومركز مصراتة الطبي، لكن النتائج كانت سلبية، مما يعني عدم إصابة أي منها بالفيروس. 

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