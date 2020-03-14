تشكيل لجنة أزمة في صبراتة لمواجهة فيروس كورونا

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 14 مارس 2020, 01:00 صباحا

 أعلنت مديرية أمن صبراتة، عن تشكيل لجنة أزمة من كافة القطاعات المعنية بمتابعة كل ما يتعلق بوباء كورونا المستجد وكيفية التعامل معه بما يضمن الحد من انتشاره.

وأوضحت المديرية في بيان الجمعة، أن الاجتماع الطارئ الذي عقد مساء الجمعة، بإشراف رئيس المجلس البلدي صبراتة، وبحضور عدد من المسؤولين بالبلدية، اتخذ بعض الإجراءات الاحترازية تحسبا للوباء المنتشر عالميا (كورونا)، شملت أيضا إيقاف الدراسة في كافة مراحلها ولمدة أسبوعين، وإغلاق السوق الأسبوعي (سوق العلالقة) لمدة أسبوعين.

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وشملت القرارات إغلاق متنزه صبراتة العائلي لمدة أسبوعين، وجميع مقاهي الشيشة (الأرجيلة) حتى إشعار آخر، مع إغلاق الألعاب وملاهي الأطفال العامة والخاصة أو الملحقة بالأسواق والمولات.

كما شملت القرارات إلزام كافة الجهات التي تتعامل مع الجمهور كالأنشطة الخدمية والتجارية كالأسواق والمصحات وغيرها، باتخاذ ما يلزم من تدابير بقدر الإمكان، كتوفير المطهرات كلما لزم والمحافظة على مسافة أمان بين زبائنهم للحد من خطورة الازدحام.

وشدد البيان على أن الأجهزة الأمنية والحرس البلدي ستباشر متابعة تنفيذ هذه الإجراءات اعتبارا من السبت.

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