الحكومة الموقتة: ليبيا خالية من «كورونا» وإجراءات الوقاية ضمن خطة الطوارئ

أكدت الحكومة الموقتة أن ليبيا خالية تماما من أية حالة مصابة أو يشتبه في إصابتها بمرض «كورونا» المستجد، مشددة على أن الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها فيما يخص تعليق الدراسة في مراحل التعليم الابتدائي والإعدادي والثانوي والجامعي، إضافة إلى إغلاق المقاهي، ومنع دخول مواطني الدول المنكوبة بالمرض إلى ليبيا، يأتي ضمن خطة الطوارئ الصحية لمنع وصول المرض إلى ليبيا.

وشددت في بيان لها اليوم، على السيطرة على الأوضاع من خلال مراكز التنبؤ المبكر بالمرض ورصده في مختلف المنافذ البرية والبحرية والجوية للبلاد، إضافة إلى الاستعدادات الجارية في مختلف المراكز الطبية فيما يتعلق بالحجر الصحي في حال اكتشاف أية حالة مصابة.

الحكومة الموقتة تعلن تعليق الدراسة بمختلف المراحل لمدة 15 يوما

ودعت المواطنين للامتناع عن السفر لأية دولة ظهر فيها المرض، كما تدعو إلى تجنب التجمعات والاختلاط قدر الإمكان، واتباع الإرشادات الصحية للوقاية من الإصابة بالمرض من خلال لباس الواقيات الطبية (الكمامات) والمحافظة على النظافة والتعقيم قدر الإمكان.

كما دعت الرعايا الليبيين في الدول التي أعلنت وصول المرض إليها، اتباع كل تعليمات السلامة المعلن عنها من قبل منظمة الصحة العالمية والسلطات الطبية في تلك الدول.