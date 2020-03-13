رئيس الوزراء المغربي يقيم مأدبة غداء في بيته لوفد المجلس الأعلى للدولة

وفد المجلس الأعلى للدولة في منزل رئيس الوزراء المغربي سعد الدين العثماني, 13 مارس 2020 (الأعلى للدولة)

أقام رئيس الوزراء المغربي، سعد الدين العثماني، اليوم الجمعة، مأدبة غداء في بيته على شرف رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، والوفد المرافق له خلال الزيارة الرسمية التي يعقدها الأخير بالمملكة المغربية.

وحسب بيان للمجلس الرئاسي وصل المشري، اليوم الجمعة، ضمن وفد يضم النائب الثاني فوزي العقاب، إلى المملكة المغربية الشقيقة، في إطار زيارة رسمية.

وبحث الوفد الليبي، مع وزير الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، ومستجدات الأوضاع في ليبيا واستمرار «العدوان على العاصمة طرابلس»، وسبل إيجاد حل لإنهاء الأزمة فيها بشكل سلمي.

وأوضح البيان أن الطرفين عقدا لقاءً صحفيًّا، أكدا فيه رفض «الحرب على العاصمة طرابلس»، ونبذ التدخلات الخارجية السلبية في ليبيا، ودور الاتحادين المغاربي والأفريقي في وقف هذه التدخلات، والمساعدة في إيجاد حل للأزمة في ليبيا بعيدا عن لغة السلاح والتدخلات الخارجية.