«مالية الوفاق» تعلن جاهزية مرتبات شهر مارس

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 13 مارس 2020, 07:27 مساء
شعار وزارة المالية بحكومة الوفاق. (الإنترنت)

أكدت وزارة المالية بحكومة الوفاق الوطني، اليوم الجمعة، أن مرتبات الجهات العامة لشهر مارس الجاري ستكون صباح غد السبت بإدارة الميزانية لتجهيز التفويضات المالية بعد تجهيزها من قبل اللجنة الدائمة لترشيد المرتبات وفقا للإطار الزمني المحدد من قبل الوزارة.

وقالت وزارة المالية عبر صفحتها على «فيسبوك» إن «اللجنة الدائمة لترشيد مرتبات الجهات العامة تعلن اليوم الجمعة، عن جاهزية كشوفات مرتبات شهر مارس، وبإذن الله السبت صباحا ستكون بإدارة الميزانية لتجهيز التفويضات المالية وفقا للإطار الزمني المحدد» بمنشور وزير الداخلية المفوض.

وأشارت إلى أن وزير المالية المفوض بحكومة الوفاق، فرج بومطاري، أصدر في وقت سابق منشورا «بشأن وضع برنامج زمني للإدارات الفنية ذات العلاقة بإعداد مرتبات العاملين بالقطاع الحكومي، الذي يشير بوضوح إلى أن هذا الإطار الزمني إذا صادف عطلة رسمية يعد يوم عمل عادي».

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