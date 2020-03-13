بوشناف يأمر بإغلاق مقاهي «الشيشة» تحسبا لمواجهة «كورونا»

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 13 مارس 2020, 07:03 مساء

أصدر وزير الداخلية بالحكومة الموقتة، المستشار إبراهيم بوشناف، اليوم الجمعة، تعليمات مشددة لكافة مدراء الأمن والإدارات العامة وكافة الأجهزة الأمنية التابعة للوزارة للتحرك الفوري لإغلاق كافة المقاهي الخاصة بـ«الشيشة».

وأوضحت وزارة الداخلية عبر صفحتها على «فيسبوك» أن هذه الخطوة تأتي ضمن الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الحكومة الموقتة في مواجهة انتشار فيروس «كورونا المستجد وضمان عدم وصوله إلى ليبيا».

ودعت وزارة الداخلية بالحكومة الموقتة كافة المواطنين وأصحاب المقاهي إلى ضرورة التعاون في هذا العمل الوطني.

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