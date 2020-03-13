ضبط عصابة سرقة أغنام بمنطقة سيدي فرج

أغنام مسروقة عثر عليها بحوزة تشكيل عصابي، 13 مارس 2020. (مديرية أمن بنغازي)

أعلنت مديرية أمن بنغازي، اليوم الجمعة، ضبط تشكيل عصابي مُسلح امتهن سرقة الأغنام من مزارع المواطنين بمنطقة سيدي فرج، وذلك خلال حملة أمنية مكبرة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وألقى أفراد قسم شرطة النجدة التابع لمديرية أمن بنغازي القبض على التشكيل العصابي داخل مزرعة بمنطقة سيدي فرج وبحوزتهم أغنام مسروقة، كما عثر بنفس المزرعة على مصنع متكامل لتصنيع الخمور وكمية كبيرة من المواد المُسكرة، حسب بيان لمديرية أمن بنغازي.

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وأشار البيان إلى أن المواد المُسكرة المضبوطة تقدر بنحو 400 لتر خمور، مشيرًا إلى ضبط القوة الأمنية كذلك تسع جالونات خمور إلى جانب سلاح ناري نوع كلاشينكوف ومسدس، لافتًا إلى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أفراد التشكيل والعرض على النيابة العامة.

أغنام مسروقة عثر عليها بحوزت تشكيل عصابي، 13 مارس 2020. (مديرية أمن بنغازي)

أغنام مسروقة عثر عليها بحوزت تشكيل عصابي، 13 مارس 2020. (مديرية أمن بنغازي)