المشري يناقش مع وزير الخارجية الموريتاني مستجدات الوضع في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 13 مارس 2020, 03:55 مساء
وزير الخارجية الموريتاني (وسط) خلال لقائه وفد مجلس الدولة، 13 مارس 2020. (مجلس الدولة)

بحث رئيس المجلس الأعلى للدولة، خالد المشري، رفقة النائب الثاني فوزي العقاب، والوفد المرافق لهما، مع وزير الخارجية الموريتاني إسماعيل ولد الشيخ أحمد، مستجدات الوضع في ليبيا، وسبل حل الأزمة فيها.

وأكد الطرفان أهمية تضافر الجهود بين دول الاتحاد الأفريقي والاتحاد المغاربي، ومن بينها الجمهورية الإسلامية الموريتانية، من أجل الخروج بحل «ليبي ليبي» وسلمي للأزمة، كما شددا على رفض الحلول العسكرية للأزمة، ونبذ التدخلات الخارجية السلبية في ليبيا، وذلك حسب بيان للمجلس الأعلى للدولة.

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يشارإلى أن المشري وصل أمس إلى موريتانيا في إطار زيارة رسمية، كما التقى الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، لبحث سبل إيجاد حل سلمي للأزمة الليبية بمساعدة الاتحاد المغاربي.

وزير الخارجية الموريتاني (وسط) خلال لقائه وفد مجلس الدولة، 13 مارس 2020. (مجلس الدولة)
وزير الخارجية الموريتاني (وسط) خلال لقائه وفد مجلس الدولة، 13 مارس 2020. (مجلس الدولة)
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