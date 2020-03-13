غسان سلامة يطلع وزير الشؤون الخارجية التونسي على جهوده في حل الأزمة الليبية

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 13 مارس 2020, 03:30 مساء
غسان سلامة (يسار) خلال لقائه وزير الشؤون الخارجية التونسية في تونس، 13 مارس 2020. (وزارة الشؤون الخارجية التونسية)

بحث وزير الشؤون الخارجية التونسي، نور الدين الري، اليوم الجمعة، بمقر الوزارة، مع المبعوث الأممي إلى ليبيا المستقيل، غسان سلامة، نتائج الجهود والمساعي التي بذلها على رأس البعثة الأممية لتقريب وجهات النظر بين الفرقاء الليبيين وإيجاد تسوية سلمية للأزمة.

وشدد غسان سلامة على حرص الأمم المتحدة على مواصلة الجهود لإيجاد حل توافقي شامل للأزمة الليبية يستجيب لتطلعات الشعب الليبي ويعيد الأمن والاستقرار لليبيا، حسب بيان وزارة الخارجية التونسية.

افرأ أيضا غوتيريس يعين ستيفاني ويليامز مبعوثا خاصا لليبيا بالوكالة

بدوره، شكر الوزير التونسي المبعوث الأممي لـ«لجهود الكبيرة التي بذلها طوال اضطلاعه بمهامه من أجل مساعدة الأشقاء الليبيين للتوصل إلى حل سياسي توافقي للأزمة»، مؤكدًا أهمية مواصلة الجهود باتجاه إعادة تحريك العملية السياسية لإنهاء الصراع، وإرساء المصالحة الوطنية الشاملة.

وجدد الري تأكيد بلاده دعمها لجهود الأمم المتحدة، واستعدادها للتعاون الإيجابي مع المبعوث الأممي الجديد إلى ليبيا وتسهيل مهامه، وكذلك حرصها على لعب دور متقدم من أجل إيجاد حل سياسي ليبي ليبي ينهي الأزمة، وفق مقاربة واقعية تأخذ في الاعتبار أمن الليبيين ووحدتهم وتطلعاتهم.

كان سلامة أعلن استقالته في 2 مارس الجاري، لأسباب صحية، واضعًا حدا لمهمته التي بدأت في منتصف العام 2017، والتي كان من المقرر أن تنتهي في منتصف سبتمبر المقبل. وعين الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، الأربعاء الماضي، ستيفاني ويليامز، ممثلة للأمم المتحدة بالوكالة، ورئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا «UNSMIL»، وذلك حتى تعيين خليفة لسلامة.
 

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

الصين: الجيش الأميركي قد يكون وراء جلب فيروس «كورونا» إلى البلاد
دولى
أندية مصرية تخطط لخطف حمدو الهوني من الترجي
رياضة محلية
إصابة مدرب أرسنال بفيروس «كورونا»
رياضة عالمية
للوقاية من «كورونا».. كريستيانو رونالدو يدخل الحجر الصحي بالبرتغال
رياضة عالمية
إغلاق المدارس في فرنسا اعتبارا من الإثنين وحتى إشعار آخر
دولى
بلدية تاجوراء تعلق الدراسة لمدة 14 يوما
ليبيا
فرانس برس: قادة أفارقة يبحثون تشكيل اللجنة التحضيرية لمؤتمر المصالحة الليبية
ليبيا
ريال مدريد الإسباني في حجر صحي بسبب «كورونا».. وتعليق الليغا مرحلتين على الأقل
رياضة عالمية
دراسة: احتمال اختفاء «الأمازون» في غضون 50 عاما
علوم وتكنولوجيا
إصابة الممثل الأميركي توم هانكس وزوجته بفيروس «كورونا» المستجد
ثقافة وفن
مسربة وثائق «ويكيليكس» تحاول الانتحار
دولى
ليفربول يودع دوري الأبطال بعد سقوط جديد أمام أتلتيكو مدريد
رياضة عالمية
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

خبراء يكشفون الطريقة المثلى لتجنب الفيروسات