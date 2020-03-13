«بركان الغضب»: إصابة 3 مواطنين في سقوط قذائف على طريق الشوك

سيارتان دمرتا في منطقة سوق الجمعة جراء سقوط قذائف صاروخية، 13 مارس 2020، (بركان الغضب)

أعلنت عملية «بركان الغضب» اليوم الجمعة، سقوط ثلاث قذائف على منطقة طريق الشوك في العاصمة طرابلس.

وأشارت العملية إلى أن التقارير الأولية تفيد بإصابة ثلاثة مواطنين جراء الحادث، منوهة بأن القذائف مصدرها قوات القيادة العامة، حسب بيان على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك». ولم يتسن لـ«بوابة الوسط» التأكد من الخبر من مصدر مستقل.

وفي الساعات الأولى من صباح اليوم، قالت «بركان الغضب» إن منازل مدنيين في منطقة سوق الجمعة تعرضت لـ«القصف بالمدفعية وصواريخ غراد».

واتهمت «بركان الغضب» قوات للقيادة العامة بالوقوف وراء القصف، في حين أكد سكان من منطقة سوق الجمعة لـ«بوابة الوسط» سقوط قذائف صاروخية على حي الهجارسة القريب من قاعدة معيتيقة.