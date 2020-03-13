عميد «بلدي تاجوراء»: قرار تعليق الدراسة اتخذ بإجماع المجلس ووفقا للقانون

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 13 مارس 2020, 12:45 مساء
عميد المجلس البلدي تاجوراء حسين بن عطية، (أرشيفية: الإنترنت)

أوضح عميد المجلس البلدي تاجوراء، حسين بن عطية، سبب اتخاذ المجلس قرار وقف الدراسة لمدة أسبوعين، قائلا إن القرار اتخذ بإجماع أعضاء المجلس ووفقا للقانون.

وأشار إلى الاتفاق على تقليص عدد حضور العاملين بالبلدية، وتنظيم العمل بشكل يومي لتخفيف الازدحام، مع الاستعداد لاتخاذ إجراءات أخرى احترازية وقائية، معقبا: «الوقاية لا تعني انتشار الوباء، لكن إجراء استباقي احترازي»، حسب بيان على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الجمعة.

ولفت بن عطية إلى تسجيل العديد من الدول إصابات بفيروس «كورونا» المستجد، ما دفعها إلى اتخاذ إجراءات صعبة على مواطنيها، لكن تفرضها لمصلحة المجتمع، وأكمل: «اتخذنا هذا الإجراء للمصلحة العامة وللتنبيه».

وكان وزير التعليم في حكومة الوفاق محمد عماري نفى تعليق الدراسة، قائلا إن القرار في هذا الشأن هو اختصاص للوزارة، منبها السلطات المحلية ومؤسسات الدولة المختلفة بضرورة الالتزام باختصاصاتها التي منحها لها القانون كي لا تربك سير العملية التعليمية.

وعلق عميد «بلدي تاجوراء» على تصريحات عماري قائلا إن القانون 9 والمادة 15 من قانون 59، يمنح المجالس حق اتخاذ كل الإجراءات لمكافحة الأوبئة إلى حين قيام الجهات المسؤولة بواجبها، معقبا: «أقول له إن قرارنا قانوني وللمجالس الحق في اتخاذ قراراتها دون الرجوع إليه، فنحن جميعا تحت القانون».

يذكر أن المجلس البلدي تاجوراء أصدر قرار إيقاف الدراسة أمس الخميس لمدة 14 يوما تبدأ من يوم الأحد القادم «كإجراء وقائي حفاظا على صحة المواطنين».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

الصين: الجيش الأميركي قد يكون وراء جلب فيروس «كورونا» إلى البلاد
دولى
أندية مصرية تخطط لخطف حمدو الهوني من الترجي
رياضة محلية
إصابة مدرب أرسنال بفيروس كورونا
رياضة عالمية
للوقاية من «كورونا».. كريستيانو رونالدو يدخل الحجر الصحي بالبرتغال
رياضة عالمية
إغلاق المدارس في فرنسا اعتبارا من الإثنين وحتى إشعار آخر
دولى
بلدية تاجوراء تعلق الدراسة لمدة 14 يوما
ليبيا
فرانس برس: قادة أفارقة يبحثون تشكيل اللجنة التحضيرية لمؤتمر المصالحة الليبية
ليبيا
ريال مدريد الإسباني في حجر صحي بسبب «كورونا».. وتعليق الليغا مرحلتين على الأقل
رياضة عالمية
دراسة: احتمال اختفاء «الأمازون» في غضون 50 عاما
علوم وتكنولوجيا
إصابة الممثل الأميركي توم هانكس وزوجته بفيروس «كورونا» المستجد
ثقافة وفن
مسربة وثائق «ويكيليكس» تحاول الانتحار
دولى
ليفربول يودع دوري الأبطال بعد سقوط جديد أمام أتلتيكو مدريد
رياضة عالمية
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

خبراء يكشفون الطريقة المثلى لتجنب الفيروسات