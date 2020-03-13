مدير «الرعاية الصحية» بسرت: نفاد أدوية الأنسولين

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي | الجمعة 13 مارس 2020, 11:45 صباحا
أحد أدوية الأنسولين لمرضى السكر، (أرشيفية: الإنترنت)

أعلن مدير مركز الرعاية الصحية الأولية بسرت، محمد إدريس، نفاد أدوية الأنسولين من حبوب وحقن.

وأوضح إدريس في تصريح إلى «بوابة الوسط»، أنه خاطب وزارة الصحة بالحكومة الموقتة وجهاز الإمداد الطبي في المنطقة الشرقية بهذا الخصوص.

ويعانى الآلاف من مرضى السكر في المدينة من نقص أدوية علاج ارتفاع نسبة السكر بالدم، إذ تتوافر أدوية السكرى بالصيدليات الخاصة، لكن أسعارها باهظة، وليست في متناول جميع المرضى.

وتتكرر المشكلة نفسها بصفة دورية في سرت، إذ سبق أن أعلن إدريس في 22 فبراير الماضي، نفاد أدوية الأنسولين في البلدية، مصرحا في حينه بأن جهاز الإمداد الطبي بالمنطقة الوسطى امتنع عن تزويد العيادة المجمعة بسرت بأدوية مرضى السكر.

ويقدر عدد مرضى السكري المسجلين بمنظومة قطاع الصحة في سرت بأكثر من 5500 مريض ومريضة، من كبار وصغار السن.

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