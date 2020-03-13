«بركان الغضب» تقول إن منازل بسوق الجمعة تعرضت لقصف بالمدفعية وصواريخ غراد

نيران مشتعلة بالقرب من أحد المنازل بمنطقة سوق الجمعة، 13 مارس 2020. (عملية بركان الغضب)

أعلنت عملية «بركان الغضب»، اليوم الجمعة، تعرض منازل مدنيين بمنطقة سوق الجمعة لـ«القصف بالمدفعية وصواريخ غراد».

واتهمت «بركان الغضب» في بيان على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، القوات التابعة للقيادة العامة بتنفيذ الهجوم. وأكد سكان من منطقة سوق الجمعة اتصلت بهم «بوابة الوسط» سقوط قذائف صاروخية على حي الهجارسة القريبة من قاعدة معيتيقة.

نيران مشتعلة بالقرب من أحد المنازل بمنطقة سوق الجمعة، 13 مارس 2020. (عملية بركان الغضب)

نيران مشتعلة بالقرب من أحد المنازل بمنطقة سوق الجمعة، 13 مارس 2020. (عملية بركان الغضب)