عماري زايد يناقش مع رئيس جامعة مصراتة استئناف الدراسة

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 13 مارس 2020, 12:58 صباحا
عماري زايد (وسط) خلال لقائه بوفد جامعة مصراتة، 12 مارس 2020. (تعليم الوفاق)

ناقش وزير التعليم بحكومة الوفاق، عماري زايد، مع رئيس جامعة مصراتة ومسؤولين بالجامعة بحضور مدير إدارة الدراسات العليا بالوزارة، استئناف الدراسة للعام الجامعي الحالي، وكذلك صيانة وتجهيز المستشفى الجامعي.

وتطرق الاجتماع، الذي عقد بديوان رئاسة الوزراء، أمس الخميس، مناقشة إلى الاتفاقيات العلمية التي عقدتها الجامعة محليًا ودوليًا وسبل تنفيذها، وتوفير التغطية المالية لها، إلى جانب مناقشة اعتماد برنامج دكتوراة الفلسفة لقسم الأحياء الدقيقة، حيث أكد الوزير على ضمان توفر معايير الجودة بالبرنامج واستيفاء الشروط المنصوص عليها وفقًا للتشريعات النافذة بالخصوص، وذلك حسب بيان لوزارة التعليم.

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وأكد المشاركون في الاجتماع أهمية دور مركز البحوث والاستشارات، وكذلك المختبر المرجعي الذى تسعى الجامعة لتنفيذه، علاوة على ضرورة توفير التغطية المالية لإنجاز البحوث العلمية وربط الجامعة بالمؤسسات العامة والخاصة.

وبشأن التفرغ العلمي، خلص الاجتماع إلى حفظ «الشق الخارجي» لأعضاء هيئة التدريس بمؤسسات التعليم العالي واستئنافها عند توفر التغطية المالية.

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